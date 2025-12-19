Орехово-Зуевский техникум обновят к лету 2026 года

19 декабря 2025, 10:09

В Ликино-Дулёве продолжают капремонт учебного корпуса №1 и мастерских Орехово-Зуевского техникума. Работы идут на улице Центральной. Общая готовность объекта уже превышает 70%. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

Ремонт проводят по госпрограмме Московской области за счёт средств регионального бюджета.В четырёхэтажном здании учебного корпуса подрядчики завершили кровельные и фасадные работы. Сейчас они монтируют инженерные и электрические системы, приступили к внутренней отделке. В мастерских обновляют напольные покрытия, укладывают плитку и выполняют малярные работы. Ежедневно на объекте работают более 35 человек.После завершения ремонта учебный корпус площадью 3 100 м² станет современным образовательным пространством. Здесь оборудуют просторные аудитории, спортзал и раздевалки. В техникуме устаноят всё необходимое новое оборудование и современную мебель.В 2026 году начнут благоустройство прилегающей территории. Полностью завершить капитальный ремонт планируют в июле 2026 года.