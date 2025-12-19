В ЖК «Бригантина» в Долгопрудном открыли детскую поликлинику
Детскую поликлинику, рассчитанную на 95 посещений в смену, открыли на территории жилого комплекса «Бригантина» в Долгопрудном. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Поликлиника расположена на первом этаже одного их домов ЖК, её общая площадь составляет 516 квадратных метров.
В ЖК «Бригантина» уже возвели 12 жилых домов на 6664 квартиры и четыре детских сада. В настоящее время ведётся строительство взрослой поликлиники на 95 посещений в смену и детсада на 135 мест.«Приём в медучреждении ведут педиатры, травматолог-ортопед, офтальмолог и отоларинголог. Посетителям также доступна комната матери и ребёнка, работает кабинет неотложной помощи. Поликлиника оснащена аппаратами ЭКГ, УЗИ и другими приборами», — говорится в сообщении.