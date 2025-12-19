В ЖК «Бригантина» в Долгопрудном открыли детскую поликлинику

19 декабря 2025, 09:17

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детскую поликлинику, рассчитанную на 95 посещений в смену, открыли на территории жилого комплекса «Бригантина» в Долгопрудном. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Поликлиника расположена на первом этаже одного их домов ЖК, её общая площадь составляет 516 квадратных метров.



