В Нахабине посадили деревья в память о погибших на СВО байкерах
Акцию, посвящённую памяти погибших на специальной военной операции мотоциклистах, провели в посёлке Нахабино округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Мероприятие организовал мотоклуб «Ночные волки» при поддержке окружной администрации. Собравшиеся посадили несколько деревьев в сквере Инженерных бригад. Лидер мотоклуба Александр «Хирург» Залдастанов объяснил, что акцию приурочили к дате создания первого добровольческого отряда «Ночных волков» — 24 октября 2022 года.
«Деревья — это символ вечной жизни и памяти о мотобратьях, которые до конца остались верными воинскому долгу», — сказал Залдостанов.Он также предложил сделать 24 октября Днём военного мотоциклиста.
Сейчас байкеры сражаются в бригаде имени Невского, интернациональной бригаде «Пятнашка» и в других подразделениях.