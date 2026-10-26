В Нахабине посадили деревья в память о погибших на СВО байкерах

26 октября 2026, 16:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Акцию, посвящённую памяти погибших на специальной военной операции мотоциклистах, провели в посёлке Нахабино округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Мероприятие организовал мотоклуб «Ночные волки» при поддержке окружной администрации. Собравшиеся посадили несколько деревьев в сквере Инженерных бригад. Лидер мотоклуба Александр «Хирург» Залдастанов объяснил, что акцию приурочили к дате создания первого добровольческого отряда «Ночных волков» — 24 октября 2022 года.





«Деревья — это символ вечной жизни и памяти о мотобратьях, которые до конца остались верными воинскому долгу», — сказал Залдостанов.