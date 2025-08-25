В Зарайске выставили на торги подряд на ремонт моста
Капитальный ремонт моста через реку Осётрик планируют провести в муниципальном округе Зарайск. Подряд на работы выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Протяжённость подлежащего ремонту участка с мостом составляет более 125 метров.
Начальная цена лота составляет 114 миллионов 111 тысяч 750 рублей 15 копеек. Заявки на подряд принимаются до 1 сентября.«Подрядчику предстоит выполнить ремонт мостового перехода на км 23+296 автодороги «Луховицы - М-5 «Урал» — Зарайск». Завершение работ запланировано на 2026 год», — говорится в сообщении.
Капремонт будет проводиться по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование предусмотрено из бюджета Московской области.