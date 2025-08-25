В Зарайске выставили на торги подряд на ремонт моста

25 августа 2025, 13:53

оригинал Фото: медиасток.рф

Капитальный ремонт моста через реку Осётрик планируют провести в муниципальном округе Зарайск. Подряд на работы выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Протяжённость подлежащего ремонту участка с мостом составляет более 125 метров.

