Организатор свалки в Солнечногорске заплатит 88 млн рублей за ущерб природе

20 августа 2025, 10:54

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Министерство экологии и природопользования Московской области выиграло суд против организатора нелегальной свалки строительных отходов в деревне Соколово городского округа Солнечногорск по делу о сумме компенсации ущерба, нанесённого природе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Общий объём мусора, размещённый на землях нарушителя, составил около 17 тысяч кубометров. Эксперты оценили ущерб от свалки на 88 миллионов рублей, но суд первой инстанции постановил выплатить только 11 млн рублей.





«Минэкологии Подмосковья подало апелляцию на это решение. И несмотря на то, что нарушитель уверял, что не завозил к себе стройотходы, а только использовал этот мусор для планировки участка, суд принял сторону истца и отменил предыдущее решение», — говорится в сообщении.