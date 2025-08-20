В муниципальном округе Шатура началась уборочная кампания

20 августа 2025, 09:44

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Уборочная кампания активно ведётся на территории муниципального округа Шатура. Аграрии собирают урожай пшеницы, картофеля и прочих озимых культур, а также заготавливают корм для сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





За первую декаду августа собрано уже 3389 тонн озимой пшеницы, а количество заготовленного корма в настоящее время составляет 2941 тонну.





«Всего в эту страду аграриям Шатуры предстоит убрать урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур с 2485 гектаров полей, семенного картофеля — с 240 гектаров», — говорится в сообщении.