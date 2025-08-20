В химкинском ЖК «Пятницкие Луга» построили детский сад на 350 мест

20 августа 2025, 10:41

Видео: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство детского сада, рассчитанного на 350 воспитанников, завершили на территории жилого комплекса «Пятницкие Луга» в округе Химки. Сейчас ведутся последние приготовления к открытию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Общая площадь трёхэтажного здания детсада составляет 4,4 тыс. квадратных метров. Там предусмотрено размещение 14 групп детей в возрасте от двух до семи лет.





«Для каждой группы создана своя «ячейка», включающая игровое помещение, спальню, буфетную, санузел и раздевалку. В здании есть также музыкальный зал, спортивный зал и кружковая для различных творческих занятий», — говорится в сообщении.