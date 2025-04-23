Организаторы фестиваля «Город танцует в парках» завершают приём заявок

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
23 апреля – последний день, когда потенциальные участники могут подать заявки на III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Об этом напомнили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Заявку можно подать на сайте фестиваля
Все подробности можно найти на сайте фестиваля и в танцевальном сообществе ВК.
Читайте также:
В Подмосковье продолжают принимать заявки на фестиваль «Город танцует в парках»
Подмосковье присоединится к Всероссийскому конкурсу «Весна Победы»
Выставка работ Шишкина в Звенигороде привлекла более 10 тысяч посетителей
«В этом сезоне принять участие в фестивале смогут танцевальные коллективы со всей России. 17 мая на сцене Центрального городского парка Королёва состоится федеральный этап конкурса. Участники получат дипломы лауреатов I, II и III степени. А с 18 мая по 28 июня танцоры из Подмосковья поборются за звание лучших. Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов», – рассказали в ведомстве.Оценивать выступления конкурсантов будут художественный руководитель проекта, заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин, хореограф, танцовщик, театральный режиссёр, основатель школы танцев «Это» Александр Могилёв, танцовщица и хореограф Екатерина Решетникова, танцовщик и хореограф Лёша Карпенко, а также танцовщик, хореограф и режиссёр Владимир Варнава.
Все подробности можно найти на сайте фестиваля и в танцевальном сообществе ВК.
Читайте также:
В Подмосковье продолжают принимать заявки на фестиваль «Город танцует в парках»
Подмосковье присоединится к Всероссийскому конкурсу «Весна Победы»
Выставка работ Шишкина в Звенигороде привлекла более 10 тысяч посетителей
Лора Луганская