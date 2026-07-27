В Ивантеевке в этом году благоустроят зону отдыха у реки Учи

27 июля 2026, 18:24

оригинал А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ по благоустройству зоны отдыха у воды в Ивантеевке и поговорил с жителями. Четыре года назад по их просьбе там реконструировали сквер на улице Рощинской, а с декабря начали работы на расположенной рядом набережной реки Учи.





Работы планируют завершить до конца лета.

«Несколько лет назад мы общались с жителями, они высказали пожелания по поводу набережной, и мы их услышали. Наша задача – создавать такие места притяжения, где люди могут безопасно гулять, заниматься спортом. Соблюдаем все стандарты – это и видеонаблюдение, и работающие туалеты, и уборка территории», – сказал Воробьёв.

«Всегда есть пожелания. Кому-то нужны качели, кому-то велодорожки, кому-то тропинки для спокойных прогулок, а кому-то – детский городок. В этом постоянном диалоге, в поиске решений – большой смысл. Мы делаем то, что хотят люди, а они потом оценивают работу. Залог успеха – постоянная коммуникация и взаимопонимание с жителями», – подчеркнул губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Мы пришли на этот объект в декабре прошлого года. Активная фаза благоустройства стартовала в апреле. За четыре месяца нам удалось преобразить территорию площадью около пяти гектаров. По сути, мы создавали парк с нуля. Раньше здесь был заброшенный пустырь, где жители устраивали стихийные пикники. Сейчас готовность объекта – порядка 80%», – рассказал начальник участка компании-подрядчика Антон Корж.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«У меня трое детей, я живу в Ивантеевке почти всю жизнь и люблю здесь гулять. Сегодня впервые своими глазами увидела обновлённую Рощинскую улицу, и это вызывает у меня просто восторг! Только местный житель может по-настоящему оценить масштаб сделанного», – сказала местная жительница Ольга Егиян.