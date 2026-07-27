В Ивантеевке в этом году благоустроят зону отдыха у реки Учи
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ по благоустройству зоны отдыха у воды в Ивантеевке и поговорил с жителями. Четыре года назад по их просьбе там реконструировали сквер на улице Рощинской, а с декабря начали работы на расположенной рядом набережной реки Учи.
Работы планируют завершить до конца лета.
«Несколько лет назад мы общались с жителями, они высказали пожелания по поводу набережной, и мы их услышали. Наша задача – создавать такие места притяжения, где люди могут безопасно гулять, заниматься спортом. Соблюдаем все стандарты – это и видеонаблюдение, и работающие туалеты, и уборка территории», – сказал Воробьёв.По подчеркнул, что большая комплексная программа благоустройства реализуется вместе с жителями.
«Всегда есть пожелания. Кому-то нужны качели, кому-то велодорожки, кому-то тропинки для спокойных прогулок, а кому-то – детский городок. В этом постоянном диалоге, в поиске решений – большой смысл. Мы делаем то, что хотят люди, а они потом оценивают работу. Залог успеха – постоянная коммуникация и взаимопонимание с жителями», – подчеркнул губернатор.
Проект благоустройства набережной Учи разработан так, чтобы новые объекты органично вписались в природную среду. Уже проложены пешеходные дорожки, возведены детские и спортивные площадки, настилы вдоль воды. Скоро появятся амфитеатр и смотровые площадки. На территории установят скамейки, создадут входную группу, беседки, зоны для отдыха, пикников и выгула собак. Пешеходный мост реконструируют, дополнительно высадят деревья, кустарники и цветы. Для безопасности жителей оборудуют современные системы освещения и видеонаблюдения.
«Мы пришли на этот объект в декабре прошлого года. Активная фаза благоустройства стартовала в апреле. За четыре месяца нам удалось преобразить территорию площадью около пяти гектаров. По сути, мы создавали парк с нуля. Раньше здесь был заброшенный пустырь, где жители устраивали стихийные пикники. Сейчас готовность объекта – порядка 80%», – рассказал начальник участка компании-подрядчика Антон Корж.До этого в Пушкинском округе благоустроили сразу несколько общественных пространств. Так, в Ивантеевке ввели первую и вторую очереди городского парка, обновили четыре сквера и три городских площади. В городе Пушкино преобразили набережные реки Серебрянки и Травинского озера, Центральный парк, «Берёзовую рощу», лесопарк «Северный». В Красноармейске реконструировали Центральную площадь у Дома культуры им. Ленина и лесопарк «Банный лес».
В этом году новый облик обретут ещё три объекта. Это мемориальный сквер «Журавли» и пешеходная улица Дзержинского в Ивантеевке, а также бульвар в микрорайоне Дзержинец в Пушкине.
«У меня трое детей, я живу в Ивантеевке почти всю жизнь и люблю здесь гулять. Сегодня впервые своими глазами увидела обновлённую Рощинскую улицу, и это вызывает у меня просто восторг! Только местный житель может по-настоящему оценить масштаб сделанного», – сказала местная жительница Ольга Егиян.В Подмосковье в этом году благоустроят более 70 объектов, в том числе 14 парков, 13 лесопарков, 10 набережных.
К августу полностью преобразится Вишняковский лесопарк в Балашихе, а в сентябре откроют лесопарки «Массовка» в Дедовске и «Восьмидорожье» – в Раменском муниципальном округе.
В этом году благоустроят четыре лесопарка в Одинцовском округе – «Новая Трёхгорка», «Шульгино», «Лазутинка» и «Масловский лес», а также лесопарки «Волхонка» – в Богородском округе, «Лечищево» – в Истре, «Волкуша» – в Лыткарине и другие.
Московская область занимает первое место в стране по числу парков. Всего их 219. Седьмой год подряд Подмосковье – в тройке лидеров по качеству городской среды в рейтинге Минстроя России.