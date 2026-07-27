В Подмосковье за месяц провели более 4000 проверок колбасных изделий

27 июля 2026, 18:04

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

4048 исследований колбасных изделий, привезённых для продажи на подмосковных ярмарках, рынках и в магазинах, провели специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области в июне текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.





В лабораториях проверятся свежесть каждого образца, а также его органолептические характеристики: цвет, аромат и консистенция.





«Всего за первые шесть месяцев 2026 года эксперты провели 18 028 проверок. В результате с реализации сняли 40 килограммов продукции, не отвечающей установленным нормам», — говорится в сообщении.