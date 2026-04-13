В Подмосковье стартовали занятия Школы путинных отрядов
В Московской области открылась Школа путинных отрядов «В глубине океана». Проект организовало региональное отделение Российских студенческих отрядов при поддержке Министерства информации и молодёжной политики региона.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, студенты узнают о специфике рыбной промышленности – от основ технологии переработки до техники безопасности в морской экспедиции.
«Летом на передовые предприятия рыбной отрасли отправятся более 150 человек. Студотрядовцы будут работать на крупнейших заводах Дальнего Востока и в родном Подмосковье. Ребята займутся полным циклом переработки лососёвых и сельдевых пород – от приёмки и разделки сырья до контроля качества и упаковки готовой продукции», – пояснила министр информации и молодёжной политики региона Екатерина ШвелидзеПрограмма включает шесть интенсивных учебных блоков. Образовательный курс охватывает теорию ихтиологии, устройство производственных линий, механизацию процессов переработки. Студенты также изучат санитарные нормы, важные при работе с пищевой продукцией.
Особое уделят практической подготовке. Участников научат техникам скоростной разделки рыбы, правилам посола, эксплуатации морозильного и закаточного оборудования. Отдельный модуль посвятят выживанию в условиях удалённых вахтовых посёлков и морских экспедиций, а также командной дисциплине.
По итогам обучения и успешной аттестации участники школы получат свидетельства государственного образца, которые дадут им право трудоустроиться на путинные предприятия. Работать ребята будут до конца лета, получая зарплату от 70 000 рублей в месяц.
Желающие стать частью большой команды могут обратиться за подробной информацией по почте mosoblrso@mail.ru.