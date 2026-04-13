В Подмосковье стартовали занятия Школы путинных отрядов

Фото: пресс-служба МИМП МО

В Московской области открылась Школа путинных отрядов «В глубине океана». Проект организовало региональное отделение Российских студенческих отрядов при поддержке Министерства информации и молодёжной политики региона.





Как сообщили в пресс-службе ведомства, студенты узнают о специфике рыбной промышленности – от основ технологии переработки до техники безопасности в морской экспедиции.

«Летом на передовые предприятия рыбной отрасли отправятся более 150 человек. Студотрядовцы будут работать на крупнейших заводах Дальнего Востока и в родном Подмосковье. Ребята займутся полным циклом переработки лососёвых и сельдевых пород – от приёмки и разделки сырья до контроля качества и упаковки готовой продукции», – пояснила министр информации и молодёжной политики региона Екатерина Швелидзе