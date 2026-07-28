В Подмосковье подали 49 тысяч онлайн-заявок на компенсацию за домашний телефон
Около 49 тысяч заявлений на получение ежемесячной компенсации за оплату домашнего телефона подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Компенсация положена ветеранам военной службы, достигшим пенсионного возраста, ветеранам труда — предпенсионерам, а также людям, отмеченным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или награждённым медалью «За оборону Москвы».
«Услуга размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Другое». Для подачи заявки нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы», — говорится в сообщении.Интегрированный в услугу искусственный интеллект до отправки заявки проверит качество прикреплённых документов, а также право заявителя на получение компенсации.