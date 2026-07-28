В Подмосковье подали 49 тысяч онлайн-заявок на компенсацию за домашний телефон

28 июля 2026, 19:12

оригинал Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Около 49 тысяч заявлений на получение ежемесячной компенсации за оплату домашнего телефона подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





Компенсация положена ветеранам военной службы, достигшим пенсионного возраста, ветеранам труда — предпенсионерам, а также людям, отмеченным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или награждённым медалью «За оборону Москвы».





«Услуга размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Другое». Для подачи заявки нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы», — говорится в сообщении.