В Подмосковье состоится инклюзивный фестиваль творчества «Мир без границ»
Четвёртый Международный инклюзивный фестиваль творчества детей и молодёжи «Мир без границ» состоится на площадке Одинцовского спортивно-зрелищного комплекса 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Мероприятие организует Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, Общественной палаты региона, Уполномоченного при президенте по правам ребёнка и Россотрудничества.
«На фестивале подведут итоги конкурсной части проекта. Победители примут участие в гала-концерте», — говорится в сообщении.«Мир без границ» — это творческая среда, где дети с особенностями здоровья могут продемонстрировать своё мастерство и таланты. За время существования фестиваля участие в нём приняли свыше 30 тысяч человек.