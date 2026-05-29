В Подмосковье состоится инклюзивный фестиваль творчества «Мир без границ»

29 мая 2026, 11:47

Четвёртый Международный инклюзивный фестиваль творчества детей и молодёжи «Мир без границ» состоится на площадке Одинцовского спортивно-зрелищного комплекса 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Мероприятие организует Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, Общественной палаты региона, Уполномоченного при президенте по правам ребёнка и Россотрудничества.





«На фестивале подведут итоги конкурсной части проекта. Победители примут участие в гала-концерте», — говорится в сообщении.