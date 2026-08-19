Организаторы молодёжного фестиваля «Пушкино театральное» открыли отбор участников
Стартовал набор участников Х Молодёжного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». Он пройдёт в ноябре в городе Пушкино, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проводят Пушкинский музыкально-драматический театр и АНО «Театрально-концертный «Театроник».
«К участию приглашают детские и молодёжные театральные коллективы, школьные театры из Подмосковья, Москвы и Центрального федерального округа. Также в фестивале могут участвовать драматурги, сценаристы, авторы пьес, сценариев и инсценировок, в том числе по произведениям авторов, связанных с регионом. Фестиваль проводят по двум направлениям: «Драматический театр» и «Музыкальный театр», – рассказали в ведомстве.
Отборочный заочный этап, по итогам которого будут выбраны участники межокружного этапа, продлится до 30 сентября.
Межокружной очный этап начнётся 25 сентября и пройдёт в Пушкине, Подольске, Орехово-Зуеве и Дмитрове. Коллективы представят 15-минутные постановки. В финал на каждом этапе выйдут по две команды.
Финальный этап состоится с 16 по 21 ноября в городе Пушкино. В конкурсной программе будут представлены не менее 12 спектаклей детских и юношеских театральных коллективов.
Помимо конкурса, участников ждут театральный акселератор по разным направлениям театрального искусства. Обучение будет доступно как для школьников, так и для руководителей детских театров.
Чтобы принять участие в фестивале, нужно заполнить заявки. Театральные коллективы могут присылать их по ссылке, драматурги, сценаристы, авторы пьес и инсценировок – по ссылке.
Подробная информация о фестивале доступна на его сайте.