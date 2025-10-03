Жители Подмосковья смогут стать участниками конкурса «Лучший вожатый России»
Стартовала заявочная кампания конкурса «Лучший вожатый России». Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения, которое выступает организатором конкурса.
Цель конкурса – поощрение специалистов, участвующих в организации отдыха детей и их оздоровления, а также кураторов образовательного центра
«Сириус».
Принять участие в конкурсе по направлению «Вожатые субъектов Российской Федерации» могут граждане страны в возрасте от 18 лет. В этом году заявочная кампания проводится с 1 октября по 12 ноября включительно.
Для участия в конкурсе нужно направить письмо-заявку, составленное в свободной форме, на электронную почту Всероссийского проекта «Лига вожатых» ligav@rdcentr.ru с темой «Лучший вожатый России / Вожатые субъектов Российской Федерации / Наименование региона».
К письму нужно приложить конкурсные материалы.
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.
