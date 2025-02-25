В ста подмосковных парках хороводами и сожжением чучел отметят Масленицу

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Более чем в 100 парках Московской области 1 и 2 марта отпразднуют «Солнечную Масленицу». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке «Сестрорецкий» в Клину 1 марта откроют Дом русской сказки, который познакомит со сказочными героями и расскажет об особенностях народного быта. 2 марта в парке будут работать семь тематических площадок. Гостям предложат интерактивную музыкальную сказку, конкурс блинопёков, квест и концерт гармониста Святослава Шершукова.
В парке им. Н. Островского в городском округе Ступино 2 марта посетителей пригласят на блинную эстафету, шествие-балаган со скоморохами и ходулистами, концертную программу, хороводы и дегустацию блинов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке «Захарово» в Одинцовском городском округе 2 марта посетителей будут развлекать народные игры и забавы пушкинской эпохи, кукольное представление, мастер-классы столяров и концертная программа. В течение дня будут работать ярмарка и тематическая фотозона.
Зарайский центральный парк 2 марта пригласит на массовое костюмированное шествие по улицам, угощение блинами и чаем, концертно-театрализованную программу и народные забавы – перетягивание каната, бой подушками, подъём гири.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Раменский городской парк 2 марта представит мастер-класс на английском языке от школы иностранных языков на тему масленичных традиций, фаер-шоу, ярмарку местных мастеров и танцевальный вечер «Весна, встречай!»
По всему Подмосковью будут проходить народные гуляния, дегустации блинов, ярмарки, театрализованные шествия и многое другое. Проводят зиму традиционным сожжением чучел.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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В парке «Сестрорецкий» в Клину 1 марта откроют Дом русской сказки, который познакомит со сказочными героями и расскажет об особенностях народного быта. 2 марта в парке будут работать семь тематических площадок. Гостям предложат интерактивную музыкальную сказку, конкурс блинопёков, квест и концерт гармониста Святослава Шершукова.
В парке им. Н. Островского в городском округе Ступино 2 марта посетителей пригласят на блинную эстафету, шествие-балаган со скоморохами и ходулистами, концертную программу, хороводы и дегустацию блинов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке «Захарово» в Одинцовском городском округе 2 марта посетителей будут развлекать народные игры и забавы пушкинской эпохи, кукольное представление, мастер-классы столяров и концертная программа. В течение дня будут работать ярмарка и тематическая фотозона.
Зарайский центральный парк 2 марта пригласит на массовое костюмированное шествие по улицам, угощение блинами и чаем, концертно-театрализованную программу и народные забавы – перетягивание каната, бой подушками, подъём гири.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Раменский городской парк 2 марта представит мастер-класс на английском языке от школы иностранных языков на тему масленичных традиций, фаер-шоу, ярмарку местных мастеров и танцевальный вечер «Весна, встречай!»
По всему Подмосковью будут проходить народные гуляния, дегустации блинов, ярмарки, театрализованные шествия и многое другое. Проводят зиму традиционным сожжением чучел.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Лора Луганская