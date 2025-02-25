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В ста подмосковных парках хороводами и сожжением чучел отметят Масленицу

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Более чем в 100 парках Московской области 1 и 2 марта отпразднуют «Солнечную Масленицу». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке «Сестрорецкий» в Клину 1 марта откроют Дом русской сказки, который познакомит со сказочными героями и расскажет об особенностях народного быта. 2 марта в парке будут работать семь тематических площадок. Гостям предложат интерактивную музыкальную сказку, конкурс блинопёков, квест и концерт гармониста Святослава Шершукова.

В парке им. Н. Островского в городском округе Ступино 2 марта посетителей пригласят на блинную эстафету, шествие-балаган со скоморохами и ходулистами, концертную программу, хороводы и дегустацию блинов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке «Захарово» в Одинцовском городском округе 2 марта посетителей будут развлекать народные игры и забавы пушкинской эпохи, кукольное представление, мастер-классы столяров и концертная программа. В течение дня будут работать ярмарка и тематическая фотозона.

Зарайский центральный парк 2 марта пригласит на массовое костюмированное шествие по улицам, угощение блинами и чаем, концертно-театрализованную программу и народные забавы – перетягивание каната, бой подушками, подъём гири.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Раменский городской парк 2 марта представит мастер-класс на английском языке от школы иностранных языков на тему масленичных традиций, фаер-шоу, ярмарку местных мастеров и танцевальный вечер «Весна, встречай!»

По всему Подмосковью будут проходить народные гуляния, дегустации блинов, ярмарки, театрализованные шествия и многое другое. Проводят зиму традиционным сожжением чучел.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Председателей МКД Подмосковья научили проводить электронное голосование в системе ГИС ЖКХ
Председателей МКД Подмосковья научили проводить электронное голосование
25 февраля 2025, 21:34

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Председателей многоквартирных домов Подмосковья обучили проводить электронное голосование в системе ГИС ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Образовательный семинар, организованный министерством, объединил на одной площадке более 30 председателей МКД Подмосковья, входящих в координационный совет Ассоциации председателей МКД региона.
«Электронное голосование предоставляет собственникам новый и удобный способ участия в управлении домом. В этом году перед нами стоит цель перевести 50% жилого фонда региона на такой способ принятия решений. Уже сформированы все адресные перечни домов. Всем муниципалитетам направлены рекомендации по проведению голосования в ГИС ЖКХ и порядку информирования жителей», – сказал замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Алексей Семёнов.
Больше всего обсуждений на семинаре вызвали алгоритм организации первого собрания в системе; порядок размещения сообщений о голосовании и подведения итогов. Все желающие могли задать вопросы специалистам ведомства.
«Электронное голосование – это современный подход, возможность для каждого собственника быть услышанным и участвовать в принятии решений. В ближайшее время порядок и преимущества процедуры доведут до жителей на муниципальных форумах «Управдом», – сказала председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.
Как напомнили в министерстве, среди электронных способов волеизъявления – голосование в системе ГИС ЖКХ; в мобильном приложении «Госуслуги.дом», а также в МФЦ региона.

При этом проведение первого общего собрания в системе возможно без предварительного бумажного голосования по инициативе любого собственника или управляющей организации.

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Команда МФТИ выиграла Всероссийский студенческий турнир физиков
25 февраля 2025, 21:09

Фото: пресс-служба МФТИ

Команда МФТИ из Долгопрудного стала победителем XV Всероссийского студенческого турнира физиков, который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Физтеха.
«Впервые соревнования принимал Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алфёрова РАН.
В них участвовали 15 команд из МФТИ, НГУ, Алферовского университета, ВШЭ и других вузов. Формат турнира был уникальным: физбой включал выступления докладчика, оппонента и рецензента», – рассказали в пресс-службе.
Победу одержала команда «Концепция изменилась», за которую выступали капитан Матвей Аношин, а также Алексей Гусев, Никита Склюев, Всеволод Шадрин, Степан Сорокин и Александра Ченцова. Команда решила восемь из 17 задач. А Аношин получил специальный приз за лучший доклад по задаче «Хаотичные Шнурки».

Всероссийский студенческий турнир физиков – командное соревнование, которое проходит в формате физбоёв. От каждого вуза участвует одна команда, в которой может быть не более шести участников. Соревнующимся предлагают 17 нетривиальных физических задач, которые формулируются в традициях физических турниров, проходивших ещё в Советском Союзе.

Подготовка к турниру и участие в нём представляет собой научную работу в рамках выбранного проекта, что отличает турнир от обычных студенческих олимпиад.

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В Подмосковье с начала года провели более 2,2 тыс. исследований на грипп птиц
25 февраля 2025, 20:57

Фото: iStock / Vladyslav Varshavskiy

Специалисты лабораторий, подведомственных Минсельхозпрода Московской области, с начала года провели более 2,2 тыс. исследований на грипп птиц. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Проведено 2237 исследований на это заболевание. Комплекс мер позволяет обеспечить стабильную эпизоотическую обстановку и устойчивый прирост поголовья в региональных хозяйствах, продовольственную безопасность и благополучие граждан не только региона, но и страны. За прошлый год провели свыше 53 тыс. исследований. на грипп птиц», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что грипп птиц – острая инфекционная вирусная болезнь пернатых, которая характеризуется высокой летальностью. Это представляет особую опасность для птицеводческих предприятий с большой численностью поголовья.

Подмосковная ветеринарная служба ведёт постоянную работу по профилактике и мониторингу особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных. Исследования проводят по ряду опасных заболеваний.

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#московская область
#грипп
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Покинувшему родину итальянцу разрешили временное проживание в Подмосковье
25 февраля 2025, 20:38

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Подмосковные полицейские оформили гражданину Италии разрешение на временное проживание. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Кавачечи Алесси проживает в Подмосковье с невестой – гражданкой России. Он решил покинуть Италию из-за несогласия с идеологическими установками своего государства и жить в России, так как поддерживает её государственную политику по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. До приезда в Подмосковье он учился на политолога и работал в гостиничном бизнесе администратором. Трудиться в нашей стране планирует в той же сфере», – говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, в декабре прошлого года мужчина обратился в Управление по вопросам миграции подмосковной полиции за разрешением на временное проживание в России.

Полицейские оказали ему консультативную помощь и вручили необходимые документы. Теперь он может получить вид на жительство, дающий право постоянного проживания на территории России.


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#италия
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Зимние каникулы в лагере «Литвиново» провели более 250 школьников
25 февраля 2025, 20:23

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 250 детей провели вторую зимнюю смену 15 по 22 февраля в подмосковном оздоровительном центре «Литвиново», сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья. Эти дни пришлись на школьные каникулы.
«Литвиново» работает круглогодично и открывает двери для школьников региона каждые каникулы. Во вторую зимнюю смену в лагере отдохнули 250 ребят из семей с низкими доходами. Дети отправились на экскурсию по лагерю и проходили квест на его территории. Традиционно их ждали увлекательные мастер-классы. Ребята рисовали, лепили из пластилина, делали красивые аппликации. Ни одна смена в лагере не проходит без спортивных занятий, конкурса отрядов и творческий состязаний», – рассказали в ведомстве.
Как подчеркнули в Минсоцразвития, самым ярким событием смены стал конкурс «Танцы народов России». Каждый отряд представил уникальную интерпретацию народных танцев.

Подать заявление на бесплатную путёвку в лагерь можно на портале.

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