Команда из Сергиева Посада выиграла турнир по волейболу сидя

12 августа 2025, 21:54

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

Четыре команды приняли участие в турнире по волейболу сидя среди команд Московской области, который состоялся в Рузе. Победу одержала команда ветеранов СВО из Сергиево-Посадского городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.







«Турнир был организован на базе Центра восстановительной терапии им. М. А. Лиходея. В состав четырёх команд вошли спортсмены с инвалидностью и без неё. Золото завоевала команда Ассоциации ветеранов СВО из Сергиева Посада. Её капитан и основатель – ветеран Павел Гизевский, награждённый «Орденом Мужества» и медалями «За Отвагу», – рассказали в пресс-службе.