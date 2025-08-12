Команда из Сергиева Посада выиграла турнир по волейболу сидя
Четыре команды приняли участие в турнире по волейболу сидя среди команд Московской области, который состоялся в Рузе. Победу одержала команда ветеранов СВО из Сергиево-Посадского городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Турнир был организован на базе Центра восстановительной терапии им. М. А. Лиходея. В состав четырёх команд вошли спортсмены с инвалидностью и без неё. Золото завоевала команда Ассоциации ветеранов СВО из Сергиева Посада. Её капитан и основатель – ветеран Павел Гизевский, награждённый «Орденом Мужества» и медалями «За Отвагу», – рассказали в пресс-службе.Ассоциация начала работу в Сергиево-Посадском городском округе в марте. Главная задача – поддержка бойцов, вернувшихся с передовой. Ветеранам помогают получить положенные выплаты, пройти медобследования, реабилитацию, трудоусроиться, организовать отдых и досуг для детей.