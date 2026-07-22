Организаторы «Ночного забега» в Королёве объявили о старте регистрации

22 июля 2026, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Королёве 15 августа пройдёт «Ночной забег», участниками которого станут не менее 1500 жителей и гостей Подмосковья. Стартовала регистрация на беговое событие, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Желающие принять участие в забеге могут перейти на сайт. Регистрация будет проходить в два этапа: первые слоты доступны с 21 июля, дополнительная возможность присоединиться к забегу появится 4 августа.



Участникам предстоит преодолеть дистанции пять и 10 километров. Также будет организован детский забег на 500 метров без хронометража. Регистрация для юных любителей бега пройдёт в день мероприятия. Лимит участников на детский забег – 150 человек.

«Трасса «Ночного забега» будет проходить по традиционному маршруту «Космического марафона», который знаком многим жителям и гостям Московской области. Стартово-финишный городок разместят на площади у Центрального дворца культуры им. М.И. Калинина. Для спортсменов и болельщиков подготовят масштабную культурно-развлекательную программу», – рассказали в ведомстве.