Организаторы «Ночного забега» в Королёве объявили о старте регистрации
В Королёве 15 августа пройдёт «Ночной забег», участниками которого станут не менее 1500 жителей и гостей Подмосковья. Стартовала регистрация на беговое событие, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Желающие принять участие в забеге могут перейти на сайт. Регистрация будет проходить в два этапа: первые слоты доступны с 21 июля, дополнительная возможность присоединиться к забегу появится 4 августа.
Участникам предстоит преодолеть дистанции пять и 10 километров. Также будет организован детский забег на 500 метров без хронометража. Регистрация для юных любителей бега пройдёт в день мероприятия. Лимит участников на детский забег – 150 человек.
«Трасса «Ночного забега» будет проходить по традиционному маршруту «Космического марафона», который знаком многим жителям и гостям Московской области. Стартово-финишный городок разместят на площади у Центрального дворца культуры им. М.И. Калинина. Для спортсменов и болельщиков подготовят масштабную культурно-развлекательную программу», – рассказали в ведомстве.Место проведения забега: Московская область, город Королёв, ул. Терешковой, д. 1. Программа мероприятия доступна на сайте подмосковного Минспорта.