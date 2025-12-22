Организаторы объявили дату старта онлайн-регистрации на Манжосовскую лыжню
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 31 декабря в 56-й раз пройдёт традиционная гонка «Манжосовская лыжня». Бесплатная онлайн-регистрация откроется 23 декабря, сообщил в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В этот день в соцсетях парка и на официальном сайте появится ссылка для заполнения регистрационной формы. Количество стартовых бесплатных слотов ограничено.
Для тех, кто сомневается, что успеет оперативно оформить заявку, есть возможность забронировать участие в гонке заранее. Для этого организаторы добавили платные слоты для участников старше 18 лет. Стоимость участия – 1500 рублей. Число платных слотов тоже ограничено.
В стартовый пакет включены индивидуальный стартовый номер участника и медаль финишёра. Записаться можно по ссылке.
Если будет невозможно подготовить соревновательный круг не менее двух километров из-за погодных условий, бесплатную регистрацию отменят, а платную перенесут на новую дату соревнований – 31 января.
Помимо этого, из-за погодных условий при проведении гонки 31 декабря высока вероятность сокращения дистанций.
