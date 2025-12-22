Организаторы объявили дату старта онлайн-регистрации на Манжосовскую лыжню

22 декабря 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 31 декабря в 56-й раз пройдёт традиционная гонка «Манжосовская лыжня». Бесплатная онлайн-регистрация откроется 23 декабря, сообщил в пресс-службе подмосковного Минспорта.