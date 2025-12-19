В Коломне стартует чемпионат России по конькобежному спорту
В конькобежном центре «Коломна» 20-23 декабря пройдёт чемпионат России на отдельных дистанциях. Главные соревнования года соберут более 100 лучших конькобежцев из 20 регионов страны, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В забегах примут участие спортсмены России и Белоруссии. Среди них – конькобежцы сборной страны, призёры Олимпийских игр, мировые рекордсмены.
За четыре дня спортсмены разыграют 16 комплектов наград. Программа чемпионата будет полностью соответствовать формату Олимпийских игр. Это подразумевает включение дистанций и дисциплин, представленных на главном мировом старте.
Торжественное открытие чемпионата состоится 20 декабря в 13 часов. Зрителей ждут яркая музыкальная шоу-программа, танцевальные и вокальные номера, выступления фигуристов. Вход на трибуны во все дни соревнований будет свободным.
Как напомнили в министерстве, конькобежный центр «Коломна» входит в топ-7 самых быстрых ледовых арен мира.
