В Коломне стартует чемпионат России по конькобежному спорту

19 декабря 2025, 16:29

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В конькобежном центре «Коломна» 20-23 декабря пройдёт чемпионат России на отдельных дистанциях. Главные соревнования года соберут более 100 лучших конькобежцев из 20 регионов страны, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.