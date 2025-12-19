Достижения.рф

Подмосковные фехтовальщицы завоевали две медали в первый день Кубка России

Спортсменки из Московской области Алина Ключникова и Яна Егорян завоевали золотую и серебряную медали в первый день Кубка России по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



Награды представительницы Подмосковья подучили в дисциплине «сабля».

«Алина и Яна сошлись в финальном поединке за победу. В результате Ключникова понялась на высшую ступень пьедестала почёта, а Яна заняла второе место», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль разделили фехтовальщицы из Нижегородской области и Москвы.

В областном Минспорта напомнили, что Алина Ключникова уже второй год подряд побеждает на Кубке России в женском личном первенстве по сабле.

Соревнования проводились в Смоленске 18 декабря.
Лев Каштанов

