В Московской области продолжаются полуфиналы конкурса «Женщина – Герой» 2025

25 сентября 2025, 13:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области

Конкурс проходит по инициативе депутата ГосДумы, сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергея Колунова при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Очередной город-участник — Красногорск, рассказали в региональном Министерстве территориальной политики.







На сцене выступили настоящие женщины-герои, которые способны преодолеть любые трудности, при этом сохраняя красоту и изящность и любовь. Они наполнили свои номера эмоциями, искренностью и теплом. Участницы создают надежный тыл для наших защитников Отечества и действительно укрепляют силу страны.

​Фото: пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области







«Ожидание своего любимого — большое испытание для женщины. Но именно вы доказываете: несмотря ни на что, можно находить силы и вдохновение, продолжать творить, воспитывать детей, поддерживать близких и дарить свет другим людям», — рассказала Юлия Губанова.