В Московской области продолжаются полуфиналы конкурса «Женщина – Герой» 2025
Конкурс проходит по инициативе депутата ГосДумы, сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергея Колунова при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Очередной город-участник — Красногорск, рассказали в региональном Министерстве территориальной политики.
На сцене выступили настоящие женщины-герои, которые способны преодолеть любые трудности, при этом сохраняя красоту и изящность и любовь. Они наполнили свои номера эмоциями, искренностью и теплом. Участницы создают надежный тыл для наших защитников Отечества и действительно укрепляют силу страны.
В работе жюри конкурса принимала участие министр территориальной политики Московской области Юлия Губанова. Среди гостей полуфинала была глава Клина Инна Федотова, которая приехала поддержать конкурсанток своего округа.
«Ожидание своего любимого — большое испытание для женщины. Но именно вы доказываете: несмотря ни на что, можно находить силы и вдохновение, продолжать творить, воспитывать детей, поддерживать близких и дарить свет другим людям», — рассказала Юлия Губанова.Организаторы поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьёва, вице-губернатора региона Марию Нагорную и главу Красногорска Дмитрия Волкова за поддержку конкурса.
Впереди ещё два полуфинала: 1 октября — в Подольске и 12 октября — в Одинцово.