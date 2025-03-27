Сборная Московской области по бобслею установила новый рекорд России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные бобслеисты завоевали две золотые и серебряную медали на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В соревнованиях двухместных экипажей победу одержал тандем подмосковных спортсменов Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев. Второе время показала ещё одна пара из Московской области – Степан Дубинко и Александр Ефимов. А в стартах четырёхместных экипажей не было равных подмосковной команде Гайтюкевича. В составе квартета также выступили Лаптев, Ефимов и Павел Травкин», – отметили в ведомстве.При этом во втором заезде четвёрок подмосковные бобслеисты установили новый рекорд России. Им удалось показать в стартовом разгоне исторический результат – 4,75 секунды.
«Гонка была просто сумасшедшая! Старт в четвёрках превзошёл все наши ожидания и ожидания тренеров. Очень рад, даже несмотря на ошибки в прохождении трассы. Также рад, что сезон завершился. Для нас он сложился средне, но его окончание стало приятным украшением всего года», – поделился впечатлениями Гайтюкевич.Как отметили в ведомстве, он был признан лучшим пилотом по итогам сезона. Лаптев стал обладателем Кубка Дмитрия Стёпушкина. Этот трофей вручается лучшему разгоняющему по итогам сезона.
Специальным призом лучшей разгоняющей была отмечена подмосковная бобслеистка Снежана Трофимец. А тренеры сборной Московской области Олег Сухорученко и Семён Макаров удостоились медалей за развитие бобслея в России.
«Я знал, что наши ребята лучшие не только в России, но и в мире, поэтому не удивлён результату. Считаю, что у нас сейчас сильнейший экипаж на всей мировой арене. Сезон был непростым. Мы готовились, старались, но сначала не показывали каких-то безумных результатов. Всё было сделано ради сегодняшней победы. Мы показали что-то невероятное», – поделился Лаптев.Чемпионат России по бобслею проходил в Сочи на санно-бобслейной трассе «Горки».
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Лора Луганская