Соревнования Универсиады в Подольске собрали 16 баскетбольных команд

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
В Подольске прошли соревнования по баскетболу в рамках ежегодной Универсиады студентов колледжей и вузов городского округа. В них приняли участие по восемь команд юношей и девушек, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Победителями стали юноши Подольского социально-спортивного колледжа и девушки Московского областного колледжа информации и технологий. Второе место среди юношей – у колледжа «Московия», третье – у ОП-1 Подольского колледжа имени А. В. Никулина. У девушек бронзу взяла команда Подольского социально-спортивного колледжа, серебро – баскетболистки ОП-1 Подольского колледжа», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Соревнования прошли в спортивном зале Дворца культуры «Октябрь».
Читайте также:
Педагог из Котельников Ермакова стала чемпионкой России по лёгкой атлетике
Сборная Московской области по бобслею установила новый рекорд России
Подмосковная сноубордистка Артюхова завоевала Кубок России
Лора Луганская