Организаторы премии «Большая семья России» завершают приём заявок
Завершается приём заявок на участие в национальной премии «Большая семья России». Подать их можно до 1 февраля 2026 года, сообщили организаторы.
Цель премии – поддержать журналистов, редакции средств массовой информации и блогеров, создающих качественную информационную продукцию, направленную на укрепление института семьи, популяризацию традиционных семейных ценностей и формирование успешного образа полной многодетной семьи в российском обществе.
Среди номинаций премии «Большая семья России» – «Лучший фотоснимок», «Лучшая печатная публикация», «Лучший видеосюжет», «Лучшая публикация в интернет-издании», «Лучшая публикация в социальных медиа» и «Лучший радиовыпуск».
Подать заявку можно по ссылке.
Принимаются материалы, опубликованные с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025-го.
Жюри будет отбирать лучшие работы в феврале-марте 2026 года.
Победителей объявят в апреле на Ежегодной всероссийской научно-практической конференции Института демографической политики им. Д. И. Менделеева.
