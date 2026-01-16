Конкурс плакатного искусства «Время смыслов» стартует во второй раз
Аппарат полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе и журнал «Судьба» запускают второй сезон Конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов». Это событие посвящено Герою России Сергею Ефремову, который погиб при освобождении Курской области.
Он нацелен на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента от 9 ноября 2022 года. Конкурс также способствует развитию плакатного искусства как инструмента гражданского и патриотического воспитания.
Первый сезон, проходивший с февраля по апрель 2025 года, собрал почти 3200 работ из 84 регионов России и зарубежья. Выставки лучших плакатов прошли в более чем 30 субъектах страны. Работы представили на Восточном экономическом форуме и в Мастерской управления «Сенеж» в рамках форума «Территория смыслов».
7 октября 2025 года стартовал второй сезон Конкурса. Прием работ открыт до 28 февраля 2026 года. Узнать правила и условия участия можно на официальном сайте.
