Жителям подмосковного села Городец рассказали, как уберечься от пожаров
Беседы о правилах пожарной безопасности провели с жителями села Городец округа Коломна специалисты Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Людям напомнили, что нужно регулярно проверять исправность проводки, а в частных домах следует установить реле напряжения с автоматическими выключателями и обязательно порядке опробовать их в рабочем режиме, чтобы проверить исправность.
«Специалисты также предупредили, что не стоит включать в одну розетку два мощных прибора и использовать их одновременно, что перед выходом из дома все приборы следует отключить от сети и что в каждом доме должен быть огнетушитель», — говорится в сообщении.Такие рейды проводятся в Московской области регулярно. Особое внимание при этом уделяется безопасности детей. Взрослым объясняют, что нельзя оставлять их одних у работающих плит и печей, а также что зажигалки и спички необходимо хранить в недоступном для малышей месте.