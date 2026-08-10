Жителям подмосковного села Городец рассказали, как уберечься от пожаров

10 августа 2026, 09:44

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Беседы о правилах пожарной безопасности провели с жителями села Городец округа Коломна специалисты Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Людям напомнили, что нужно регулярно проверять исправность проводки, а в частных домах следует установить реле напряжения с автоматическими выключателями и обязательно порядке опробовать их в рабочем режиме, чтобы проверить исправность.





«Специалисты также предупредили, что не стоит включать в одну розетку два мощных прибора и использовать их одновременно, что перед выходом из дома все приборы следует отключить от сети и что в каждом доме должен быть огнетушитель», — говорится в сообщении.