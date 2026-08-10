Загруженность дорог в Подмосковье утром 10 августа составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Каширское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на телефоны, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.