Загруженность дорог в Подмосковье утром 10 августа составила три балла

10 августа 2026, 10:13

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Каширское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.