Организаторы премии «ШУМ» продлили приём заявок до 28 августа

19 августа 2026, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Росмолодёжь продлила приём заявок на Всероссийскую молодёжной премию в сфере медиа и журналистики «ШУМ» до 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Подать заявку на премию можно на сайте.



Принять участие в проекте могут молодые медиаспециалисты со всей России в возрасте от восьми до 35 лет. Это журналисты, авторы и создатели контента, блогеры, представители медиацентров, фотографы, режиссёры подкастов и другие представители медиа.

«В этом году премию проведут в несколько этапов. После приёма заявок с 5 по 20 сентября пройдёт заочная оценка работ экспертами. Народное голосование в соцсети «ВКонтакте» предусмотрено с 26 сентября по 17 октября. Далее состоится очный этап с презентацией проектов финалистов в Москве. Планируемая дата – 16 октября. Торжественное награждение победителей состоится в середине октябре», – рассказали в МИМП.