Ветеран боевых действий освоил программу #СВОяКУЛЬТУРА в Крыму

12 ноября 2025, 18:07

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Герой из Раменского округа Андрей Толстяков прошёл интенсивный курс программы #СВОяКУЛЬТУРА в Крыму. Программу разработали эксперты Академии «Меганом». Она направлена на изучение искусства, музыки, литературы, театра и кино, а также их связи с историей, философией и социальными науками, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.





В ходе обучения участники развивали критическое мышление, анализировали культурные явления, участвовали в мастер-классах и практических занятиях, обсуждали идеи и обменивались опытом.



После программы все участники получили сертификаты, подтверждающие готовность реализовывать собственные культурные проекты и инициативы.



«За эти дни мы не просто получили новые знания и навыки, мы окунулись в атмосферу творчества, вдохновения и сотрудничества. Лекции от ведущих экспертов в области культуры и искусства, мастер-классы от практикующих профессионалов, креативные сессии, где рождались новаторские проекты, – все это стало неотъемлемой частью нашего учебного процесса», — отметил Андрей Толстяков.