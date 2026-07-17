Жители Химок собрали помощь приюту для собак
В Химках состоялась акция по сбору помощи приюту для собак GetDog, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. К ней присоединились жители городского округа, волонтёры, активисты МГЕР и представители общественности.
В приют доставили крупы, корма, пелёнки и другие вещи для содержания животных.
«Сейчас в приюте содержат около 340 собак. На территории оборудованы вольеры, карантинный блок и зона для животных, проходящих лечение. Волонтёры каждый день ухаживают за питомцами, следят за их здоровьем и помогают найти новых владельцев. Ежемесячно несколько собак обретают новый дом», – рассказали в пресс-службе.По словам сотрудников приюта, особенно нужны сейчас для питомцев гречка, куриная грудка, куриные сердечки, пелёнки, постельное бельё из хлопка, лежанки, миски, корма премиум-класса и медикаменты по предварительному согласованию.
Посетить приют GetDog, пообщаться с животными или передать необходимую помощь может каждый.
Адрес приюта: Машкинское шоссе, 2А. Режим работы: вторник – воскресенье с 10 до 17 часов (по предварительной договорённости с волонтёрами). Понедельник – выходной день. Телефон: 8 (915) 203-80-85.