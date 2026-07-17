Жители Химок собрали помощь приюту для собак

17 июля 2026, 21:21

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках состоялась акция по сбору помощи приюту для собак GetDog, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. К ней присоединились жители городского округа, волонтёры, активисты МГЕР и представители общественности.





В приют доставили крупы, корма, пелёнки и другие вещи для содержания животных.

«Сейчас в приюте содержат около 340 собак. На территории оборудованы вольеры, карантинный блок и зона для животных, проходящих лечение. Волонтёры каждый день ухаживают за питомцами, следят за их здоровьем и помогают найти новых владельцев. Ежемесячно несколько собак обретают новый дом», – рассказали в пресс-службе.