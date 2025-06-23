Организаторы забега «Сырный трейл» объявили о регистрации участников
Открыта регистрация на забег «Сырный трейл». Он состоится 12 и 13 июля на ферме сыровара Олега Сироты «Русский пармезан» в муниципальном округе Истра, сообщается на сайте мероприятия.
«Сырный трейл» пройдёт через настоящий коровник. В пунктах питания участников ждут сыр и безалкогольное вино. А главным призом станет целая голова сыра весом 6 кг. Подать заявку можно по ссылке», – говорится в сообщении.Организаторы подготовили для спортсменов дистанции «Сливочный пятачок» (5 км), «Молочная пятнашка» (15 км) и «Двойная сырная дюжина» (25 км). Также состоятся ряженый забег «Фермерский карнавал» (5 км), ночной забег «Ночной жор» (10 км) и эстафета «Бегом за сыром».
Специально для юных участников предусмотрены дистанции «Йогуртовая половинка» (500 м) и «Йогуртовая тысяча» (1 км).
Как отметили организаторы, забег организован при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.