Подмосковные спортсмены завоевали 6 медалей чемпионата России по прыжкам в воду

23 июня 2025, 10:19

оригинал Елизавета Кузина (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Три золотые и три серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по прыжкам в воду. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.







«В последний день чемпионата две высшие награды завоевала Елизавета Кузина из Электростали. Она стала лучшей в синхронных смешанных прыжках с трехметрового трамплина в дуэте со столичным спортсменом Ильёй Молчановым и в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с представительницей Свердловской области Кристиной Ильиных», — говорится в сообщении.