Подмосковные спортсмены завоевали 6 медалей чемпионата России по прыжкам в воду
Три золотые и три серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по прыжкам в воду. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В последний день чемпионата две высшие награды завоевала Елизавета Кузина из Электростали. Она стала лучшей в синхронных смешанных прыжках с трехметрового трамплина в дуэте со столичным спортсменом Ильёй Молчановым и в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с представительницей Свердловской области Кристиной Ильиных», — говорится в сообщении.Ранее Елизавета Кузина завоевала две серебряные медали в одиночных прыжках с трёхметрового и метрового трамплина.
Кроме того, золотую медаль принёс подмосковной сборной Александр Бондарь по итогам соревнований по синхронным смешанным прыжкам с десятиметровой вышки. Он выступал в тандеме с Анной Конаныхиной из Санкт-Петербурга. А Виктория Казанцева из Электростали и её напарница — московская спортсменка Екатерина Беляева — заняли второе место в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.