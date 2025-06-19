Подмосковные армрестлеры выиграли 11 медалей на мастерском турнире ДОСААФ

19 июня 2025, 09:20

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области завоевала 11 наград на всероссийских мастерских соревнованиях по армрестлингу на призы ДОСААФ, заняв первое место в командном зачёте. Турнир прошёл в Москве и собрал более 200 участников из 28 регионов страны, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





Золотые медали в своих весовых категориях завоевали Вячеслав Елисеев, Алексей Васильченко, Сергей Ермольчик, Виталий Тимофеев и Грачя Дохолян. Серебро — у Закира Пашалиева, Александра Шапкина, Михаила Рябоконя, Азамата Согаева и Владимира Левушкина. Бронзовую медаль завоевал Артём Меркулов . В состав команды Подмосковья вошли спортсмены из Истры, Мытищ, Луховиц, Дмитрова, Протвино и других городов региона.



По словам президента федерации армрестлинга Московской области Ильи Парамонова, соревнования отличались высоким уровнем организации и сильным составом участников. Он также отметил, что ряду спортсменов удалось выполнить норматив «Мастера спорта России».





«Это единственные соревнования по армрестлингу в столичном регионе, имеющие статус мастерских. Поэтому подмосковные спортсмены были представлены, пожалуй, своим сильнейшим составом, и как результат — завоевали в командном зачетепервое место! Рад, что несколько ребят выполнили норматив "Мастера спорта России". Вдвойне приятно, что федерация армрестлинга России доверила мне быть главным судьей соревнований», — сказал выступление подмосковных спортсменов президент федерации армрестлинга Московской области Илья Парамонов.

Турнир проводится в Москве уже в восьмой раз и является единственным мастерским соревнованием по армрестлингу в столичном регионе. В этом году он стал рекордным по числу участников и охвату регионов. Победа в турнире даёт право на присвоение звания «Мастер спорта России».

​ Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Соревнования прошли при поддержке Минспорта РФ, Минобороны РФ и ДОСААФ в рамках программы «Спорт России». Армрестлинг включён в перечень официально развиваемых видов спорта, имеющих прикладное значение для подготовки военнослужащих.