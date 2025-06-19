Спортсменка из Подмосковья завоевала медаль чемпионата России по прыжкам в воду
Представительница Подмосковья Елизавета Кузина выиграла серебряную награду чемпионата России по прыжкам в воду. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Елизавета Кузина участвовала в соревновании по прыжкам с метрового трамплина и набрала за пять раундов 269,50 балла. Этот результат обеспечил ей второе место на чемпионате. Золотую медаль в этой категории завоевала Кристина Ильиных из Свердловской области, а бронза досталась представительнице Санкт-Петербурга Виктории Фроловой», — говорится в сообщении.Чемпионат России по прыжкам в воду стартовал 17 июня и завершится 22 числа. В турнире, который проходит в Екатеринбурге, принимают участие свыше 200 спортсменов из 16 российских регионов.