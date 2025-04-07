Организация ветеранов ВС РФ Павловского Посада отметила десятилетие

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Мероприятие, посвящённое десятилетнему юбилею со дня основания организации ветеранов Вооруженных Сил России Павловского Посада, состоялось у городского памятника Подвигу защитников Отечества, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В торжестве приняли участие ветераны войны в Афганистане, участники специальной военной операции и других локальных конфликтов, а также молодёжь и неравнодушные жители. Активными участниками мероприятия стали, в частности, юнармейцы из школы № 10 имени лётчика-космонавта Валерия Фёдоровича Быковского», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
На торжественном мероприятии прозвучали слова благодарности тем, кто отдал жизнь за защиту Родины, а также всем ветеранам.
Павлово-Посадская организация ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации занимается патриотическим воспитанием молодёжи и помогает сохранять память о подвигах российских военных.
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