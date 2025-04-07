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В Павловском Посаде провели субботник вдоль железной дороги

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Субботник провели в Павлово-Посадском городском округе на территории у железной дороги, основными локациями работ стали нелегальные переходы через ж/д пути в Павловском Посаде и несколько участков в Электрогорске, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Участие в субботнике приняли глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов, его заместители Камиля Маркова, Александр Кулаков, Игорь Ордов, Владимир Шевелин и Александр Фёдоров, сотрудники муниципальных учреждений, администрации и неравнодушные жители округа», — говорится в сообщении.
За несколько часов работы участники субботника собрали большие объёмы мусора — стеклянные и пластиковые бутылки, жестяные банки, выброшенную мебель и пр. Кроме того, была ликвидирована лишняя поросль и кустарники. В работах задействовали несколько единиц техники.

«Субботник – это больше, чем привычное наведение порядка. Для меня это настоящий символ единства, а также заботы и уважения к месту, где мы живем», — заявил глава округа Денис Семёнов.
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#денис семёнов
#субботник
#уборка
#железная дорога
В подмосковном Центре кинологической службы провели экскурсию для детей
07 апреля 2025, 09:50

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Экскурсию для детей из семей участников специальной военной операции провели полицейские в Центре кинологической службы в Балашихе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе экскурсии ребята осмотрели вольеры, в которых живут служебные собаки, узнали о характере и повадках животных, о том, как правильно ухаживать за собаками, каким основным командам необходимо их научить и как часто надо заниматься», — говорится в сообщении.
Кроме того, инспектор-кинолог Центра лейтенант полиции Алексей Соловьёв продемонстрировал, как служебная собака отрабатывает различные команды, которые подаются как голосом, так и жестами.

Ребятам также рассказали об основных направлениях деятельности кинологической службы и структуре подразделения.

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#кинолог
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#мвд московской области
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Всероссийский конкурс бальных танцев в Лыткарине собрал более 400 участников
07 апреля 2025, 09:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Лыткарино

Свыше 400 человек приняли участие во всероссийском турнире по спортивным бальным танцам «Кубок Драйва 2025», который состоялся в подмосковном Лыткарине, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участниками соревнований стали танцоры в возрастных категориях от трёх лет до 21 . В рамках турнира были представлены две программы — латиноамериканская и европейская в нескольких отделениях: старшие возрастные категории, ювеналы, вечернее отделение, средняя группа и фестиваль танцевальных школ», — говорится в сообщении.
На паркет турнира вышли представители Москвы, Санкт-Петербурга, Люберец, Лыткарина, Дзержинского, Раменского, Тулы и Курска. В рамках соревнований было разыграно свыше 260 комплектов наград, в том числе подарки и призы от спонсоров.

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#танцы
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В Подмосковье подвели итоги работ инспекторского состава с 31 марта по 4 апреля
07 апреля 2025, 09:20

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Инспекторы Министерства благоустройства и жилищного надзора Московской области контролируют состояние дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями ремонтируют асфальтовое покрытие, детские игровые площадки и общественные зоны в жилых домах, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В период с 31 марта по 4 апреля проводились работы по благоустройству территорий.

В Дубне в подъезде дома № 11 по проспекту Боголюбова был установлен пандус для людей с ограниченными возможностями передвижения. В Ленинском районе были эвакуированы 10 автомобилей, припаркованных в местах со знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». В Реутове отремонтировали игровые элементы на детских площадках, расположенных на улицах Советской, Победы и Агрогородок. В Черноголовке установили новую ёмкость для приёма опасных отходов возле дома № 8 на Институтском проспекте.

В Воскресенске на улице Энгельса были проведены работы по удалению сухих и аварийных деревьев. В деревне Подолино городского округа Химки покрасили места общего пользования дома № 9 на Дачной улице. В Истре возле дома № 4А по улице Ленина установили новые малые архитектурные формы. В Сергиевом Посаде завершился косметический ремонт подъездов дома № 42 на Железнодорожной улице.

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#ремонт подъездов
#благоустройство
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В Пушкине задержали курьера телефонных мошенников
07 апреля 2025, 09:10

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Курьера банды телефонных мошенников, выманивших у 79-летнего жителя подмосковного Пушкина более миллиона рублей, задержала полиция, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Пенсионеру позвонили неизвестные, они представились сотрудниками правоохранительных органов и государственных учреждений и убедили пожилого мужчину в том, что от его имени оформлена генеральная доверенность на гражданина Украины, и теперь тот имеет право представлять интересы пенсионера в различных организациях и управлять его финансами», — говорится в сообщении.
Для «сохранения сбережений» аферисты убедили пенсионера перевести их на некий «безопасный счёт». Таким образом пенсионер отправил мошенникам более миллиона рублей. Через некоторое время злоумышленники вновь позвонили пенсионеру и велели обналичить оставшиеся у него на счету 1,4 млн рублей и передать эти деньги «курьеру службы финансового мониторинга». Пенсионер понял, что имеет дело с мошенниками, и обратился в полицию.

Дальнейшая операция проходила под контролем правоохранителей. Курьер получил муляж денег и был задержан при выходе из подъезда потерпевшего. Курьером оказался 40-лений житель Сочи. В настоящее время ведётся розыск остальных участников преступления.

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#мвд московской области
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В Шатуре пять ветеранов Великой Отечественной войны удостоены звания «Почётный гражданин»
Пять ветеранов из Шатуры удостоены звания «Почётный гражданин»
06 апреля 2025, 17:33

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Пять ветеранов Великой Отечественной войны удостоены звания «Почётный гражданин муниципального округа Шатура» в преддверии 80-летия Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Звания были удостоены участники Великой Отечественной войны и жители муниципалитета Василий Иванович Болдырихин, Владимир Еремеевич Городисский, Дмитрий Иванович Киселев, Мария Никифоровна Кошелева и Дмитрий Моисеевич Межевов.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Решение по данному вопросу приняли в ходе очередного заседания муниципального Совета Депутатов. Свидетельства о присвоении почётного звания и награды ветеранам вручил лично глава округа Николай Прилуцкий.

«Большой честью и огромным удовольствием стало для меня вручение знаков «Почётный гражданин муниципального округа Шатура» нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной», – отметил Прилуцкий.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Напомним, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв не раз подчёркивал значимость бережного отношения к ветеранам. Все участники Великой Отечественной войны, проживающие в регионе, будут наделены особым статусом почётных граждан в год 80-летия Победы в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

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