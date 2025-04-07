В Павловском Посаде провели субботник вдоль железной дороги

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Субботник провели в Павлово-Посадском городском округе на территории у железной дороги, основными локациями работ стали нелегальные переходы через ж/д пути в Павловском Посаде и несколько участков в Электрогорске, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Участие в субботнике приняли глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов, его заместители Камиля Маркова, Александр Кулаков, Игорь Ордов, Владимир Шевелин и Александр Фёдоров, сотрудники муниципальных учреждений, администрации и неравнодушные жители округа», — говорится в сообщении.За несколько часов работы участники субботника собрали большие объёмы мусора — стеклянные и пластиковые бутылки, жестяные банки, выброшенную мебель и пр. Кроме того, была ликвидирована лишняя поросль и кустарники. В работах задействовали несколько единиц техники.
«Субботник – это больше, чем привычное наведение порядка. Для меня это настоящий символ единства, а также заботы и уважения к месту, где мы живем», — заявил глава округа Денис Семёнов.Читайте также:
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