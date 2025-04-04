Заместитель Главы Павловского Посада встретился с жителями Стремянниково

Видео: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
4 апреля в рамках регулярного обхода закреплённых территорий заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Кулаков вновь встретился с жителями деревни Стремянниково, сообщает пресс-служба городского округа.
Поводом для встречи стало обращение сельчан, обеспокоенных аварийным сухим деревом. Оно представляло угрозу — при сильном ветре могло упасть на жилые дома, часовню или повредить линии электропередачи.
Александр Сергеевич проконтролировал исполнение ранее выданного поручения: дерево спилено, все порубочные остатки вывезены. Кроме того, наведен порядок у магазина РАЙПО в деревне Евсеево.
Во время обхода жители обратили внимание на состояние детской площадки. Сейчас на ней отсутствует покрытие, а игровые элементы требуют замены. Поскольку это единственная площадка в деревне, вопрос её обновления направлен в отдел благоустройства для дальнейшего рассмотрения.
Очередной обход территории состоится на следующей неделе. Анонс мероприятия будет размещён на официальном сайте администрации Павлово-Посадского округа.
Читайте также:
Жительниц Павловского Посада поздравили с 8 Марта байкеры «Ночные волки»
Замглавы Павловского Посада Ефанов обсудил с жителями благоустройство и дороги
В Павловском Посаде обсудили меры поддержки подмосковного бизнеса
Александр Сергеевич проконтролировал исполнение ранее выданного поручения: дерево спилено, все порубочные остатки вывезены. Кроме того, наведен порядок у магазина РАЙПО в деревне Евсеево.
Во время обхода жители обратили внимание на состояние детской площадки. Сейчас на ней отсутствует покрытие, а игровые элементы требуют замены. Поскольку это единственная площадка в деревне, вопрос её обновления направлен в отдел благоустройства для дальнейшего рассмотрения.
Очередной обход территории состоится на следующей неделе. Анонс мероприятия будет размещён на официальном сайте администрации Павлово-Посадского округа.
Читайте также:
Жительниц Павловского Посада поздравили с 8 Марта байкеры «Ночные волки»
Замглавы Павловского Посада Ефанов обсудил с жителями благоустройство и дороги
В Павловском Посаде обсудили меры поддержки подмосковного бизнеса
Дайана Хусинова