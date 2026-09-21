Организованный приходом храма велопробег собрал в Раменском около 40 участников

21 сентября 2026, 12:42

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском состоялся велопробег, организованный приходом храма Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Как рассказал организатор пробега, клирик храма иерей Владислав Фефелов, такое мероприятие уже проводили в 2023 году. Он выразил надежду на то, что подобные велопробеги статут традиционными.

«Мероприятие не приурочено к какой-то дате. Просто на улице стоит прекрасная осенняя погода, и не использовать эти тёплые дни было бы неправильно. Первоначально мы приглашали на велопробег православную молодёжь, а потом к нам присоединилось немало спортивных сообществ округа. Возможно, для кого-то подобные мероприятия станут дорогой к храму», – сказал отец Владислав.