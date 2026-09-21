Организованный приходом храма велопробег собрал в Раменском около 40 участников
В Раменском состоялся велопробег, организованный приходом храма Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Как рассказал организатор пробега, клирик храма иерей Владислав Фефелов, такое мероприятие уже проводили в 2023 году. Он выразил надежду на то, что подобные велопробеги статут традиционными.
«Мероприятие не приурочено к какой-то дате. Просто на улице стоит прекрасная осенняя погода, и не использовать эти тёплые дни было бы неправильно. Первоначально мы приглашали на велопробег православную молодёжь, а потом к нам присоединилось немало спортивных сообществ округа. Возможно, для кого-то подобные мероприятия станут дорогой к храму», – сказал отец Владислав.
От Казанского храма в микрорайоне Холодово велосипедисты доехали до Сергиевского храма в поселке Кратово. Там был совершён торжественный молебен. Далее велопутешественники побывали на пруду существовавшего в СССР Министерства материальных резервов. Там сделали остановку и организовали пикник, а затем вернулись к храму Казанской иконы Божией Матери.
Мероприятие собрало около 40 участников. Многие приехали целыми семьями с детьми.