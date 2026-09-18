Первый день выборов в Раменском округе завершается в штатном режиме
В Раменском заканчивается первый день выборов.
Избирательный участок в Раменской гимназии №2 открыл двери в 8.00, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Атмосфера у нас спокойная, всё происходит в рамках установленного. Наш участок наполнен избирателями, с утра выстроилась очередь. Приглашаю всех оставить свой голос для будущего нашей страны», – сказала представитель участковой избирательной комиссии №2499 МОУ «Гимназия №2 г. Раменское» Светлана Вацик.
В числе первых проголосовавших были директор и педагоги образовательного учреждения. Они сделать выбор через дистанционное электронное голосование.
«Учебный процесс идёт полным ходом, поэтому для меня этот способ оказался удобным. Можно не идти на участок, а отдать голос на перемене», – поделилась директор гимназии Алёна Мулика.Директор Раменской школы №21 Любовь Карпова предпочла прийти на участок.
«Я рада сегодня поучаствовать в выборах. Считаю, что участие каждого – гражданский долг. Мы отдаём свой голос за будущее нашей страны», – поделилась Карпова.Выборы в Раменском муниципальном округе проходят в штатном режиме. Впереди ещё два дня. Каждый совершеннолетний гражданин может отдать свой голос.