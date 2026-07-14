Оргкомитет конкурса-премии «КАРДО» напомнил о регистрации на региональный этап
В Московской области продолжается прием заявок на участие в региональном этапе международного конкурса-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Масштабное событие запланировали на 25 июля. Оно пройдет в городском округе Мытищи, сообщили в оргкомитете.
Главным нововведением нынешнего сезона стало снижение минимального возраста участников до 14 лет, благодаря чему возможность заявить о себе получили молодые таланты. Победители областного отбора отправятся в гранд-финал во Владивостоке, где встретятся сильнейшие представители уличных направлений из разных уголков планеты.
Соревнования включают 13 дисциплин: BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг, фриран и роллерблейдинг. Оценку выступлений обеспечат профильные эксперты и международное жюри.
Финалистов проекта ожидают образовательные программы, менторское сопровождение и денежные призы. Кроме того, они смогут побороться за гранты до 1,5 миллиона рублей от «Росмолодежь.Гранты». Подать заявку можно до 25 июля на официальном сайте конкурса.
Организатором этапа выступает Министерство информации и молодежной политики Московской области при содействии президентской платформы «Россия — страна возможностей». Глава ведомства Екатерина Швелидзе отметила, что Подмосковье уже в третий раз становится площадкой для отборочного тура, который неизменно привлекает любителей экстрима и творческих направлений.
Читайте также: