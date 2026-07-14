Оргкомитет конкурса-премии «КАРДО» напомнил о регистрации на региональный этап

14 июля 2026, 12:05

Фото: пресс-служба конкурса-премии КАРДО

В Московской области продолжается прием заявок на участие в региональном этапе международного конкурса-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Масштабное событие запланировали на 25 июля. Оно пройдет в городском округе Мытищи, сообщили в оргкомитете.