Участница конкурс-премии «КАРДО» из Подмосковья рассказала свою историю любви

08 июля 2026, 19:01

оригинал Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Проекты Президентской платформы «Россия – страна возможностей» для многих участников стали местом, где решаются не только профессиональные, но и личные судьбы. В День семьи, любви и верности амбассадоры сообщества рассказали об истории любви.





Например, эмоциональным стало закрытие Гранд-финала Международной конкурс-премии «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Когда шёл проливной дождь и гремела музыка, участница команды Валерия Коршунова из Подольска не подозревала, что её пригласят на сцену не для работы.

«Антон встал на одно колено прямо под ливнем и спросил, стану ли я его женой. Я закричала «Да!». Теперь у нас общая мечта – привезти на КАРДО уже наших будущих детей», – рассказала Валерия.