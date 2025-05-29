Оргкомитет премии «ШУМ» объявил о приёме заявок от молодых медиаспециалистов

29 мая 2025, 19:06

оригинал Фото: сайт premiyashum.ru/

В России стартовал приём заявок на Премию «ШУМ» для молодых медиаспециалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.







«Премия «ШУМ» – это возможность заявить о себе на всю страну, получить поддержку лидеров медиаиндустрии и вывести свой проект на новый уровень. Награждение пройдёт по 12 номинациям, которые включают отраслевые, профильные и тематические направления для молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет. Успей подать заявку и рассказать о своих проектах, чтобы получить поддержку профессионалов», – говорится в сообщении.