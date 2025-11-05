В Подмосковье выделят около 35 млрд рублей на капремонт объектов образования

05 ноября 2025, 11:10

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Около 35 миллиардов рублей выделят в Московской области в 2026 году на капитальный ремонт школ, детских садов, колледжей и учреждений дополнительного образования. Об этом рассказал председатель Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба партии.





Всего планируется отремонтировать свыше 100 зданий.





«Качество образования наших детей зависит и от условий, в которых они обучаются. Поэтому, помимо того, что строим новые объекты, приводим в порядок действующие. Все учреждения должны соответствовать современным стандартам и быть оснащены всем необходимым», — сказал Игорь Брынцалов.

«В результате встреч, которые проводили в своих округах в течение года депутаты «Единой России», в программу капремонта на 2026 год собираемся включить более 100 объектов. Это 49 школ, на которые выделят около 20 млрд рублей, 39 детсадов: финансирование этих работ составит около 8 млрд рублей, на 11 колледжей выделят более 5 млрд рублей, а на четыре объекта дополнительного образования — около 500 млн рублей», — уточнил Брынцалов.