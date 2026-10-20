Орнитологи доказали постоянное гнездование в Подмосковье нового вида птиц
В Московской области начал постоянно гнездиться новый вид птиц – чернолобый сорокопут. Это доказали орнитологи, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Результаты исследований опубликовали в очередном номере журнала «Московка».
«Ранее чернолобый сорокопут считался в Подмосковье залётным видом, в отличие от сородича, краснокнижного серого сорокопута. Последние годы фиксировались единичные встречи этого вида, основная популяция гнездится значительно южнее. Но в этом году в окрестностях Серебряных Прудов обнаружили выводок из пяти слётков, а позже – пару, кормившую трёх птенцов. Теперь можно считать, что биоразнообразие Подмосковья пополнилось ещё одним видом», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.По его мнению, скорее всего, это связано с климатическими изменениями. Ареалы продолжают перемещаться с юга на север. Возможно, вскоре в Подмосковье появятся новые постоянные обитатели.
Чернолобый сорокопут – небольшая хищная птица, питающаяся, в основном, насекомыми. Своё название она получила из-за характерной «маски» на голове.