Ортопеды Подольской детской больницы применяют инновационные аппараты

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В отделении травматологии и ортопедии Подольской детской больницы с начала года провели более 900 операций. Квалифицированную медицинскую помощь получили свыше 1500 пациентов с травмами и заболеваниями опорно‑двигательного аппарата, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Заведующий отделением травматологии и ортопедии больницы Владимир Ланцов рассказал, что применяет аппарат собственного изобретения и планирует расширить спектр ортопедических операций. Хирург возглавил отделение в сентябре.



«В будущем году планируем активно развивать направление больших реконструктивных ортопедических операций. Речь идёт о помощи детям с последствиями травм, тяжёлыми заболеваниями и деформациями конечностей. Сегодня выполнили уже более 900 операций. Уверен, что наши показатели будут расти. В отделении намерены существенно расширить спектр оперативных вмешательств», – поделился Ланцов.

«Это моя разработка на основе известных конструкций, но с серьёзными доработками, которые облегчают жизнь пациента», – подчеркнул врач.