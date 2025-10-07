Осенние каникулы в лагерях Подмосковья бесплатно проводят более 400 детей

07 октября 2025, 21:58

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В школах Московской области 6-12 октября проходят осенние каникулы. В это время в регионе традиционно запускают лагерную смену, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.





В этом году работают два лагеря – «Литвиново» в Наро-Фоминске и «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске.

«В выходные в лагеря заехали более 400 ребят. Впереди у них насыщенные дни с полезным досугом. Программу составляли заранее и продумали всё до мелочей, чтобы детям было интересно проводить время, независимо от погоды на улице», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.