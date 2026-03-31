Оснащённость Московской области коммунальной спецтехникой достигла 79%

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Автопарк коммунальных служб Подмосковья в этом году пополнят около 400 единиц новой спецтехники для уборки дворов и общественных пространств. По программе льготного лизинга на их баланс поступит ещё 222 единицы, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Это тракторы с навесным оборудованием, экскаваторы-погрузчики, малые коммунальные пылесосы и автогрейдеры.

«На балансе 80 муниципальных бюджетных учреждений региона находится более 3000 единиц коммунальной техники. За три года объём обновления парка составил рекордные 44%. Закуплено 1 264 машины. Сегодня уровень оснащённости Подмосковья спецтехникой достиг 79%. В рамках федеральной программы льготного лизинга до 15 апреля планируем получить и передать в МБУ ещё 222 единицы спецтехники разных видов», – рассказал глава Минчистоты региона Игорь Даниленко.