В Подмосковье назвали правила утилизации крупногабаритных и строительных отходов

26 марта 2026, 14:40

С наступлением весны в Московском регионе начинаются ремонтные и строительные работы, из-за чего увеличивается количество крупногабаритных и строительных отходов. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили правила их утилизации.





КГО – это твёрдые коммунальные отходы, размер которых не позволяет складировать их в контейнеры. К таким отходам относятся старая мебель (диваны, шкафы и матрасы); бытовая техника (холодильники и стиральные машины); ковры и крупные предметы интерьера.

«Жители могут выбрасывать КГО в бункеры для крупногабаритных отходов. Как правило, это зелёные контейнеры объёмом около восьми кубометров. Можно также самим привезти крупногабаритные и строительные отходы на площадки «Мегабак», – посоветовали в Минчистоты.