В Подмосковье назвали правила утилизации крупногабаритных и строительных отходов
С наступлением весны в Московском регионе начинаются ремонтные и строительные работы, из-за чего увеличивается количество крупногабаритных и строительных отходов. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили правила их утилизации.
КГО – это твёрдые коммунальные отходы, размер которых не позволяет складировать их в контейнеры. К таким отходам относятся старая мебель (диваны, шкафы и матрасы); бытовая техника (холодильники и стиральные машины); ковры и крупные предметы интерьера.
«Жители могут выбрасывать КГО в бункеры для крупногабаритных отходов. Как правило, это зелёные контейнеры объёмом около восьми кубометров. Можно также самим привезти крупногабаритные и строительные отходы на площадки «Мегабак», – посоветовали в Минчистоты.К КГО не относятся отходы после капремонта; древесные отходы; мешки со строительным мусором, а также такие отходы, как кирпич, бетон, плитка и гипсокартон. Для них предусмотрены контейнеры оранжевого цвета
Вывоз строительных отходов можно заказать через региональный портал госуслуг.
Такие отходы, как дверные и оконные блоки, ламинат или плитку можно поместить в контейнеры «Мегабака».
По вопросам вывоза отходов, не относящихся к КГО и твёрдым коммунальным отходам, также можно обратиться в управляющую компанию.
В ведомстве напомнили, что незаконный сброс строительного мусора в бункеры для КГО влечёт административную ответственность. Для физических лиц штрафы составляют до 70 000 рублей, для юрлиц – до 200 000 рублей.