В Детском парке Климовска провели мастер-класс ко Дню семьи, любви и верности
Мастер-класс по изготовлению сувениров, посвящённых Дню семьи, любви и верности, провели в Детском парке подольского микрорайона Климовск в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие организовал Дом культуры имени 1 Мая. Под руководством наставника юные участники мастер-класса делали ключницы, украшенные ромашками — символом праздника.
«Для поделок использовались экологичные материалы: для основы — дерево, а для декоративных элементов — гипс», — говорится в сообщении.Сувениры у всех участников получились красивыми и прочными. Они будут долго напоминать о празднике и дарить радость маленьким и взрослым.
Ранее сообщалось, что в подмосковных офисах «Мои документы» проводят мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности.