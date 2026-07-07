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В Детском парке Климовска провели мастер-класс ко Дню семьи, любви и верности

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Мастер-класс по изготовлению сувениров, посвящённых Дню семьи, любви и верности, провели в Детском парке подольского микрорайона Климовск в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Мероприятие организовал Дом культуры имени 1 Мая. Под руководством наставника юные участники мастер-класса делали ключницы, украшенные ромашками — символом праздника.

«Для поделок использовались экологичные материалы: для основы — дерево, а для декоративных элементов — гипс», — говорится в сообщении.
Сувениры у всех участников получились красивыми и прочными. Они будут долго напоминать о празднике и дарить радость маленьким и взрослым.

Ранее сообщалось, что в подмосковных офисах «Мои документы» проводят мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности.
Лев Каштанов

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